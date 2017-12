Tráfico denunció la pasada semana a 76 autobuses escolares, la mitad de los controlados

El balance de la última campaña de controles llevada a cabo por Tráfico sobre el transporte escolar durante la pasada semana arroja un dato llamativo que, sin embargo, se repite año tras año. Durante los cinco días de la campaña especial, Tráfico impuso 76 multas autobuses escolares por no disponer de la autorización especial, lo que supone la mitad de los vehículos controlados (151). Las denuncias por no acreditar su condición de transporte escolar son el 90% de todas las sanciones que se impusieron en la semana (84 multas a 81 autobuses).

Una situación llamativa que se debe a que las empresas no han recibido aún la documentación física que permita a los conductores de los vehículos enseñarla a los agentes. Un contratiempo que se debe a los retrasos en la expedición y envío de las autorizaciones por parte de la Junta. A ello hay que sumar la desidia de algunas empresas de transporte que tardan en remitir la documentación a Educación y a que la Consejería no les mete prisa. Pese a las sanciones de Tráfico, que se gestionan a través de la delegación territorial de Fomento, éstas no suponen un problema económico, ya que una vez recurridas, se archivan al presentar la documentación.

FALSO POSITIVO EN VILLAMAYOR

Durante la campaña de controles a autobuses escolares, se ha registrado una multa por droga. Se trata del conductor del autobús escolar de la comarca de Béjar (CEIP María Díaz de Muñoz) por dar positivo en cocaína, procediendo los agentes a inmovilizar el vehículo. El segundo conductor que fue retenido en Villamayor finalmente no dio positivo en el análisis en el Hospital y no se le impuso sanción.