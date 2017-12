Medio millón de euros para implantar 'sistemas de escalada' para iluminar las cumbres de monumentos

No es una inversión que los vecinos vayan a proponer en los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento ni que pueda cambiar el voto de ningún elector, pero puede salvar vidas. Seguramente pasará desapercibida para la mayoría de los salmantinos, pero sin ella resultaría muy peligroso para algunos trabajadores que Salamanca luzca tan bella cada noche. En los próximos dos años las arcas municipales destinarán 495.811 euros a la instalación de un sistema de líneas de vida, como las que se usan en escalada o en trabajos en altura, en las "cumbres" de los más importantes monumentos del casco histórico, tanto en los que son de titularidad municipal como en otros que no lo son.

En algunos de los edificios más representativos de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad no existían y esa situación puede conllevar un grave peligro para los técnicos de alumbrado artístico encargados de subir a los tejados de la Catedral o La Clerecía, por ejemplo para realizar labores de reparación o mantenimiento de los focos que iluminan estos edificios histórico. El proyecto, que se puede consultar en la web, plantea la colocación de anclajes y cables persiguen dos objetivos: "evitar que el trabajador llegue a la zona de peligro dónde se puede producir la caída o detener una caída que pueda tener el trabajador". La intervención se basa la colocación de cables de acero inoxidable ocho milímetros anclado a las cubiertas de los edificios a los que los trabajadores se engancharan mediante arneses y que en caso de caída absorberán la fuerza de la caída mediante un sistema de rozamiento.

La actuación afectará a más de una treintena de edificios, la mayoría Bienes de Interés Cultural (BIC) o protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana.