Ábalos defiende en Salamanca la reforma de la Constitución

El secretario federal de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes en Salamanca la reforma de la Constitución para que no "muera de éxito". Ha insistido en que los cambios no han de ser una respuesta al secesionismo, sino que deben responder a los cambios que se han producido desde que se aprobó la Carta Magna. "Apostar por la reforma es ser constitucionalista, y no apostar por ello es ser muy poco constitucionalista", ha señalado antes de apostar por un modelo territorial de carácter federal y en la importancia de actualizar el acuerdo de financiación autonómica.