Vicky Gómez: la salmantina que marca el ritmo en Operación Triunfo

Cierto es que el renovado Operación Triunfo (OT) no comenzó con buen pie en Televisión Española. Había demasiada expectación con el retorno de este formato emblemático que hizo vibrar a todo un país en aquella primera edición de la que salieron artistas como David Bisbal, Rosa López, Bustamante o Chenoa. Fallos técnicos, desafines de los concursantes... la primera gala fue un desastre, tal y como reconoce la propia Vicky Gómez, bailarina salmantina que ejerce de profesora de baile y coreógrafa en la academia del programa.

"Después de esa catástrofe han demostrado que son más talentosos y que el casting es muy bueno", reconoce la salmantina, que destaca que OT ha ido subiendo en audiencia y en repercusión, sobre todo desde que se emite el 24 horas a través de internet. "Igual no tenemos una súper audiencia en televisión pero en redes sociales somos trending topic y la gente joven sigue más estos formatos por redes y por los resúmenes en YouTube", explica.

Para Vicky Gómez, que se dio a conocer tras ganar en el talent show de baile "Fama a bailar" y ha pasado por los cuerpos de baile más famosos de televisión, ser elegida profesora de OT fue un sueño hecho realidad que no se esperaba. Una vez en la academia, reconoce que es "una experiencia enriquecedora". "Vivirlo como profesora me está removiendo muchas cosas y me sirve para aprender mucho, tanto con el equipo como los chicos", confiesa.

Vicky Gómez se encarga de las clases de baile de los concursantes para que "tengan una puesta de escena trabajada". Además, trabaja con los bailarines del programa, monta sus coreografías que se ensayan un día antes de la emisión y está presente en plató el día de la gala para que todo salga a la perfección, por lo que no puede estar con el profesorado cuando se conecta con la academia en directo.

