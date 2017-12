El vecino salmantino de Puigdemont en Bélgica

Juan Ignacio Leo Castela se puso a propósito la sudadera de la Universidad de Salamanca para contar en televisión cómo ha vivido en Lovaina junto al huido expresidente catalán Carles Puigdemont.

Cacereño y profesor asociado del departamento de Economía Aplicada se sobresaltó el viernes a primera hora de la mañana. "Me levanté a las 7:30 horas, como todos los días. Escuché ruido de maletas y hablar en catalán. Luego vi al exconsejero de Sanidad, Toni Comín, que me saludó en inglés. Yo sabía quién eran ellos, pero ellos no sabían quién era yo", explica.

Leo Castela, que se encuentra alojado en una apartahotel en Lovaina mientras realiza una estancia de investigación desde mediados de noviembre hasta el próximo 9 de diciembre, buscó un lugar "sosegado y tranquilo" para estudiar y en el casco histórico, alejado del bullicio de la zona universitaria. "Está un poco escondido, no está a pie de calle, y quizás ellos han venido aquí por eso. Yo voy a la universidad mañana y tarde mientras avanzo en mi tesis doctoral sobre Compliance (responsabilidad penal de la persona jurídica). Estoy con una estancia de investigación, un proyecto europeo que me concedieron, estudiando sobre desarrollo económico y sociedad".

Cuando el viernes salió a la calle, las televisiones ya estaban montando sus trípodes junto al Ambassador Suites. "Son todos apartamentos estándares, como mi casa. Y como el primero que llegó fue Guillermo Pascual, el corresponsal de Antena 3, fue a quien atendí".

Así son los apartamentos: