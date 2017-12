Varapalo del TSJ a Confaes y UGT al anular su 'chantaje' a la construcción

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha propinado un fuerte varapalo a Aescon y a UGT al ratificar la sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Salamanca que anula los pluses de formación y seguridad que introdujeron en el convenio de la construcción. Deja sin efecto la modificación que obligaba a pagar a las empresas que no pertenecieran a la asociación Aescon -a la vez miembro de Confaes- 45 euros al mes a cada trabajador en concepto de plus de formación. También suspende el segundo plus, el de seguridad, por el que las constructoras debían abonar 20 euros al mes a cada empleado si no acreditaban "fehacientemente" que se habían ejecutado los cursos. En ambos casos el TSJ considera que la Comisión Negociadora invadió las competencias del convenio estatal, además tumba los recursos presentados tanto por Aescon como por UGT.



El fallo supone la puntilla al intento de chantaje de la asociación de constructores presidida por Juan Manuel Gómez, que también dirige Confaes tras ser designado por el expresidente Juan Antonio Martín Mesonero. Aunque cabe recurso de casación, echa por tierra la modificación del convenio que se ejecutó solo cuatro meses antes de que expiara y cuyo único fin era incrementar el número de socios de la agrupación de Gómez coaccionando a las empresas:_si no se asociaban, tenían que pagar 45 euros al mes a cada empleado.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA de este sábado en Orbyt y Kiosko y más