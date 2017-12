Salamanca estrena con villancicos iluminación navideña en cerca de 80 calles

Con la presencia del alcalde Alfonso Fernández Mañueco, el Ayuntamiento estrenó este viernes la iluminación navideña en 78 calles, plazas y glorietas de la ciudad gracias a la instalación de 620 arcos y motivos.

El acto de inauguración contó con la participación del Coro de Niños Ciudad de Salamanca, que interpretaron diferentes villancicos en la Plaza del Liceo como "Adeste fideles", de Greg Gilpin; "Infant Holy", de Ruth Elaine Schram; "Exultate Jubilate", de Dave and Jean Perry; "Born, born in Bethlehem", de Donald Moore; y "Santa Claus is coming to town".

El Consistorio ha renovado este año la iluminación de diferentes calles como Azafranal, Pozo Amarillo, las avenidas de Mirat y Portugal, el Paseo Torres Villarroel, Filiberto Villalobos, José Jáuregui o la carretera de Ledesma, entre otras. Y este año la Plaza Mayor contará con un nuevo motivo luminoso, dos grandes regalos de Navidad, formado por un cubo y un prisma cuadrangular apoyado sobre el anterior.