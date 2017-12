La actuación del Coro de Niños Ciudad de Salamanca inaugura este viernes la iluminación navideña

El Ayuntamiento de Salamanca estrena este viernes la iluminación navideña en un total de 78 calles, plazas y glorietas de la ciudad gracias a la instalación de 620 arcos y motivos.

El acto de inauguración contará con la participación del Coro de Niños Ciudad de Salamanca, quien interpretará diferentes villancicos en la Plaza del Liceo a las 18,30 horas. En concreto, la agrupación musical interpretará Adeste fideles, de Greg Gilpin; Infant Holy, de Ruth Elaine Schram, Exultate Jubilate, de Dave and Jean Perry; Born, born in Bethlehem, de Donald Moore; y Santa Claus is coming to town.

El Ayuntamiento ha renovado este año la iluminación de diferentes calles como Azafranal, Pozo Amarillo, las Avenidas de Mirat y Portugal, el Paseo Torres Villarroel, Filiberto Villalobos, José Jáuregui o la Carretera de Ledesma, entre otras.

Asimismo, este año la Plaza Mayor contará con un nuevo motivo luminoso formado por un cubo y un prisma cuadrangular apoyado sobre el anterior. Ambas formas, con dimensiones de diez metros de altura, representarán dos grandes regalos de navidad. Además se volverá a iluminar el árbol de grandes dimensiones que se encuentra en la Plaza de España. Esta iluminación comenzará a instalarse el 15 de diciembre, tras la celebración de la Nochevieja Universitaria

Cabe señalar, que el Ayuntamiento de Salamanca mantiene su política de ahorro energético al emplear mayoritariamente fuente de luz de bajo consumo.

La ornamentación navideña, salvo en la Plaza Mayor, lucirá desde mañana hasta el 6 de enero, ambos incluidos. El horario será desde las 18:30 hasta la 1:00 horas.