Educación duda sobre si las pruebas de oposición deben ser eliminatorias

El Ministerio de Educación ha dejado en el aire que va a ocurrir con el carácter eliminatorio de las pruebas en las oposiciones de los próximos años. En la última reunión con los representantes sindicales, y ante la insistencia de la mayoría de ellos para que se suprima el carácter eliminatorio para no penalizar a los interinos, el Ministerio les comunicó que ha pedido un informe a la Abogacía del Estado sobre su continuidad o no.



En la actualidad, quienes no aprueban el tema a desarrollar y el ejercicio práctico —al menos han de tener un 4 en cada parte y obtener un 5 de media—-, no pueden presentar la programación y la unidad didáctica. También deben aprobar este segundo apartado para poder pasar a la fase de concurso, donde se valoran los méritos de cada candidato con los que se elabora la nota final.



Cuatro de los cinco sindicatos han pedido de manera insistente retirar el carácter eliminatorio en las próximas convocatorias debido a que en estos años van a sacarse plazas que están ahora ocupadas por interinos, de acuerdo al plan de estabilización que ha puesto en marcha el Gobierno. La Junta, en cambio, defiende que las pruebas deben seguir siendo de eliminación .





