Se disparan las estafas a los salmantinos que compran en Internet

Los delitos leves de estafa a través de internet, aquellos por importe menor a 400 euros, han aumentado notablemente en Salamanca y en la actualidad la Comisaría de la Policía Nacional está registrando hasta 5 víctimas diarias, más del doble de la media registrada en 2016 de dos estafados por día. Y es que la tendencia de realizar compras a través de internet está haciendo que este tipo de delito se incremente paulatinamente año tras año.



Prueba de ello, es una estadística publicada por el Ministerio del Interior que recoge que desde 2011 hasta 2016 los fraudes informáticos en Salamanca han crecido en un 746,66%, pasando de los 90 casos al año en 2011 a los 762 víctimas de 2016.



El experto cuenta que las estafas más comunes son los productos que nunca llegan a sus destino y los que el comprador recibe de una calidad o cuantía menor a la ofertada. "Esto ocurre principalmente por no verificar la autenticidad de la página web en la que se adquieren los artículos. Hay que comprobar siempre las garantías de la página y pedir un documento que asegure el envío y acredite el valor del paquete", explica.



Finalmente el experto recuerda tener precaución con la información que se proporciona a terceros porque otra de las estafas en auge son los cargos fraudulentos. Es decir, el delincuente realiza una copia de tu tarjeta y hackea esos datos que has dado previamente en otras páginas para abonarte cobros relacionados con compras, viajes o estancias que tú no has disfrutado.





