La Policía Local colaborará con la DGT en una campaña de control de transporte escolar

La Policía Local de Salamanca va a llevar a cabo, en todo el término municipal y entre los días 27 de noviembre y 1 de diciembre, controles especiales sobre el transporte escolar y de menores. Esta campaña se efectúa en colaboración con la Dirección General de Tráfico y en cumplimiento de la programación de las Campañas y Operaciones Especiales para el año 2017, sin perjuicio de la vigilancia normal que se realiza durante todo el año.

El objetivo de esta iniciativa consiste en garantizar que todos los vehículos dedicados al transporte escolar cumplan con los requisitos sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores que se recogen en el Real Decreto 443/2001. En estas inspecciones de control se supervisan, por un lado, las autorizaciones genérica y especial de cada vehículo, la ITV, el seguro obligatorio y el de responsabilidad civil ilimitado, el permiso de conducción y la autorización especial de cada conductor, así como su estado físico y la posible presencia del alcohol en la conducción.

Por otro lado, se inspeccionan los dispositivos de funcionamiento de las puertas de servicio y emergencia, la utilización de los sistemas de retención y de los cinturones de seguridad, los aparatos luminosos y la señalización específica de transporte escolar, la manipulación del tacógrafo, el posible exceso de tiempo de conducción o la minoración de los descansos.

Es de especial importancia el control sobre la existencia y uso del cinturón de seguridad, ya que una colisión a sólo 30 kilómetros por hora provocaría, inevitablemente, que un niño saliera despedido si no dispusiera del dispositivo de sujeción. Por ello, desde el año 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados los sistemas de retención. También se incidirá en otras cuestiones no menos relevantes, como la obligatoriedad de que los menores vayan acompañados por una persona debidamente cualificada, así como en la antigüedad de los vehículos.

Con esta campaña especial se trata de certificar que los autobuses escolares reúnan las condiciones técnicas adecuadas, y que tanto éstos como el personal de servicio dispongan de las autorizaciones exigibles. A pesar de que el autobús es el medio de transporte que presenta el índice de lesividad más bajo (14 veces inferior al del automóvil), la especial sensibilidad social sobre los menores hace obligatoria la verificación rigurosa de estos controles de seguridad, especialmente si se tiene en cuenta que el autobús es el sistema más utilizado para el transporte escolar de niños.

La realización de estos controles resulta fundamental en las zonas urbanas, especialmente en determinados lugares donde existe una mayor concentración de colegios.