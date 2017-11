La nueva ejecutiva de Pablos recibe el apoyo de 79 de los 100 delegados del congreso

El PSOE de Salamanca ha celebrado este sábado en el Auditorio de San Blas, frente a la sede local de los socialistas, su XII Congreso Provincial bajo el lema 'Trabajando para las personas', que ha servido para ratificar a Fernando Pablos como líder del partido. La ejecutiva Pablos ha recibido el apoyo de 79 de los 100 delegados con derecho a voto, un apoyo similar al de 2012, y que muestra que su figura es controvertida para parte de los socialistas salmantinos, que rechazaron darle su voto pese a que ganó las primarias, a diferencia de hace 5 años en las que no hubo.



El congreso contó en su apertura con la intervención de Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, y Luis Tudanca, secretario regional, y se alargó varias horas más de lo previsto después de un largo y encendido debate sobre las resoluciones de las mesas de las comisiones de trabajo. Además, también sirvió para elegir a los miembros de los órganos provinciales, en cuya ejecutiva Fernando Pablos ha incluido muchos cambios, ya que solo continúan uno de cada cuatro de la anterior cúpula provincial.



En su discurso, el reelegido secretario provincial defendió la importante renovación de caras "porque la ejecutiva debe parecerse a la Salamanca de ahora, que es muy diferente a la de hace cinco años", argumentó. No obstante, mostró su agradecimiento a los compañeros salientes y su orgullo por lo conseguido por los socialistas durante estos últimos años al asegurar que sin el PSOE "la provincia estaría peor".



En cuanto a los retos, Fernando Pablos fijó como prioridades mejorar las condiciones de vida de las personas que residen en los pueblos pese a las dificultades y las de los jóvenes para que no tengan que marcharse. Para ello subrayó que la única solución es "la iniciativa pública que compense la incapacidad del mercado" con el objetivo de mejorar los servicios públicos básicos y aumentar las opciones laborales.





Lastra aseguró que los socialistas salmantinos salen más "unidos que nunca" y comprometidos para apoyar a Luis Tudanca en Castilla y León y a Pedro Sánchez en España. No obstante, sí puntualizó que lo importante no son tanto los nombres, como defender "las siglas —en referencia al partido— y el proyecto", además de recordar que, a pesar de los debates internos que puedan existir dentro del PSOE, "el enemigo no está dentro, está fuera y es el PP y el neoliberalismo".



Por su parte, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, destacó el "ejemplo de democracia, unidad y fortaleza" de los socialistas salmantinos y les animó, con Fernando Pablos a la cabeza, a contribuir a "la gran oportunidad en 40 años para conseguir que haya un alcalde en Salamanca y un presidente de la Junta del PSOE". Luis Tudanca manifestó que esta tierra se merece un "futuro de esperanza, con servicios públicos de calidad y gratuitos, y eso solo lo pueden conseguir los socialistas".

Fernando Pablos (secretario general), Carmen Ávila (vicesecretaria general y secretaria area política), Mario Cavero (secretario de organización).Azahara Martín, David Serrada, Luis Rodríguez, Rosa Rubio, Jorge Luis Labajo, Encarnación Pérez, Fidel Francés, Rosa López, Santiago López, Fernando Rubio.Cristina López, Jorge Sánchez, Rafael Sierra, Rosa Sánchez, Alicia López, María Macías, Álvaro Antolín, Arturo Santo, Concha Pérez, Nuria Solé, Toribio Plaza, Leonardo Bernal, Santiago Hdez., Alfonso Calvo, Alejandro García, Josefa Mena, Francisco Alonso, Javier Calvo, María García, Inés Sánchez, Isabel Campo, Pablo Hernández, Sonia Sánchez, Manuel Martín, Pilar Prieto, Vicenta Montes, Marcelino García, Teresa Díaz, Manuel A. Sánchez, María Nuevo, Óscar Maide y José Mª Coria.

