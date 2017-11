'Lucía, mi pediatra' también triunfa en Salamanca

Ni canta, ni actúa, pero abarrota los auditorios. El viernes arrasó en León, el sábado llenó en Valladolid y el domingo repitió éxito en el Colegio Maristas de Salamanca.

Lucía Galán es la cara de la nueva generación de médicos mediáticos en España. Lo que en su día logró Bartolomé Beltrán ahora lo hace ella, pero en el campo de la Pediatría: consejos prácticos y explicados de una forma muy cercana. No existe madre -o padre- joven que no conozca a ´Lucía mi pediatra´.

Se ha convertido en una celebrity de la forma más casual posible: "Nunca se me pasó por la cabeza todo esto. Cuando abrí el blog lo hice para no tener que imprimir las hojas de consejos que le doy a los padres. Decidí ponerlos en un blog y darles el enlace para que lo consulten en casa, y a partir de ahí...".

Lo que sucedió después se le fue de las manos: más de 15 millones de visitas, tres libros, conferencias, colaboradora de TVE... "La vida me ha cambiado desde hace dos años y medio. Yo tenía una rutina tranquila de hospitales, guardias y mis hijos, pero ahora estoy en una rueda de la que no puedo salir porque, además, me encanta".

En Salamanca habló sobre ´Educar desde la tranquilidad´. Una guía para que los padres no caigan en la histeria cada vez que su hijo enferma. "Desmontamos mitos respecto a la salud de los hijos. En tono de humor hablamos sobre el catarro, la gastroenteritis, la lactancia... La segunda parte del taller es más emocional e insistimos en la idea de que no podemos tratar a los niños como pequeños adultos", explica.