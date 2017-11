La DGT decreta un 50% de servicios mínimos en las jefaturas de tráfico a partir del día 1

El director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, ha anunciado que se decretarán servicios mínimos del 50% en caso de que los examinadores de tráfico persistan en diciembre con la huelga que mantienen desde el pasado mes de junio. Además, ha asegurado que se acelerará la incorporación de nuevos trabajadores para paliar los perjuicios que están causando los paros.

Serrano ha dado cuenta este martes de las negociaciones mantenidas con el Comité de Huelga de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), así como de las medidas que se van a tomar de cara al futuro y de la situación actual de los exámenes para la obtención del permiso de conducción.

Según ha detallado, estos servicios mínimos --que ha calificado de "no abusivos"-- serán efectivos en todas las Jefaturas, aunque ha precisado que en unas 40 de estas "no serán necesarios", porque la incidencia de los paros ha sido "menor" e "imperceptible", mientras que en el resto, 22, el seguimiento de la huelga es superior al 65%. "Nosotros no podemos permanecer impasibles", ha señalado.

En cuanto a la aceleración de la incorporación de nuevos examinadores, la DGT ha solicitado la posible incorporación de funcionarios interinos de Tráfico a estos puestos y se doblará la capacidad de los cursos de formación para nuevos examinadores.

Hasta la fecha, se han aplazado cerca de 194.000 exámenes prácticos de conducir desde el inicio de la huelga, mientras que se han realizado 448.000 pruebas teóricas y más de 412.000 prácticos. En este sentido, Serrano ha insistido en que la huelga "ha tenido perjuicios", pero no ha supuesto un "caos y parálisis". En cuanto al tiempo de espera para poder examinarse del carné, Serrano ha comentado que es de unos 20 a 25 días, cuando de media suele haber una espera de 12 días.

El director de Tráfico ha manifestado que el colectivo tiene "muy poca voluntad de negociar", ya que "no se han movido" de su postura, que es el reclamo de un incremento del complemento específico, que es de 250 euros al mes. Sin embargo, la DGT señala que el acuerdo de 2015 hablaba de elevar a Hacienda la petición de una cuantía de 215 euros, por lo que considera que se ha aumentado la cantidad exigida. "De negociación ha habido poco, de reiteración y de no mover un milímetro, toda, y así es muy difícil negociar con nadie", ha lamentado.

Para el director de Tráfico, la DGT ha hecho un "esfuerzo sobrehumano durante seis meses" para solucionar el conflicto, pero a su juicio "es imposible negociar". "Hasta aquí hemos llegado", ha sentenciado Serrano, que considera que esta huelga "se está convirtiendo en el mayor conflicto laboral que ha habido jamás en la DGT e incluso en el seno del Gobierno de España".

Asimismo, ha adelantado que la DGT va a remitir a los examinadores, "una vez constatada su nula intención de negociar nada", a que lleven sus reivindicaciones a la Mesa de Diálogo, que es el órgano donde representantes de la Administración y los "legítimos representantes de los funcionarios" negocian. "Ha llegado el momento de reconducir todo a su adecuado cauce", agrega.