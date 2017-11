La hostelería aboga por la regulación del sector para ofrecer mayor calidad y garantía al consumidor

El secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego, ha participado este miércoles en el Foro del 40 aniversario de la Hostelería de Salamanca 'Evolución de la Hostelería y su futuro', en el que ha destacado la importancia de la ordenación del turismo para mejorar la calidad y garantía del consumidor. Además, ha destacado al sector hostelero como "esencial" para la economía de Salamanca y de Castilla y León. En este sentido, ha afirmado el papel que tienen "las asociaciones de hostelería de interlocución de un sector fundamental, fuente de la actividad turística. Es un sector estratégico, porque genera riqueza y empleo esencial para nuestra economía y fundamental para una zona como Castilla y León y Salamanca".

Emilio Gallego ha destacado sobre manera el papel que juega Salamanca y el sector hostelero en la economía de la zona, así como las nuevas vías de negocio que se abren en otros sectores con relación directa: "También trabajaremos las tendencias, la importancia del turismo gastronómico, la diversificación y ampliar el rendimiento por turista y ahí la gastronomía es importante porque tira de la industria agroalimentaria, tan importante en Salamanca y en toda España". Y, en este sentido, es necesario tratar de aumentar las pernoctaciones en el ámbito turístico para repercutir de forma más importante en la economía: "Castilla y León está trabajando con segmentos que permiten aumentar las pernoctaciones, como es el turismo rural; y para aumentar la estancia hay que trabajar con productos combinados. Así, la riqueza paisajística hay que venderla de manera combinada para que al final se retroalimenten los destinos".

El responsable de las asociaciones de hostelería ha dejado claro también la importancia de la regulación del sector, sobre todo con las últimas modalidades de alojamientos turísticos: "La ordenación del turismo es uno de los factores que han hecho de España una potencia turística a nivel mundial. Tener una oferta descontrolada que es imposible de manejar, tanto en calidad como en garantía para el consumidor, el trabajo no declarado, los no impuestos, dificultades vecinales... es fundamental regularlo. No quiere decir que haya que prohibirse, pero las autoridades deben regularlo como lo hacen con cualquier otro tipo de actividad económica porque al final trae efectos perjudiciales para la convivencia y la economía".