Claribel Alegría reivindica el papel de las escritoras al recibir el Premio Reina Sofía de Poesía

Claribel Alegría (Estelí, Nicaragua, 1924) se convirtió este martes en la sexta mujer que recoge un Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, distinción que entregan conjuntamente la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional.

En su enérgico y emocional discurso en la Sala de las Columnas del Palacio Real de Madrid, la galardonada reivindicó el papel de las mujeres escritoras y les alentó a seguir su vocación. Claribel Alegría confesó sentirse "emocionadísima" y recordó con humor cómo su enfermera le despertó a las cinco de la mañana "cuando dormía profundamente" para anunciarle que había sido galardonada con el Premio Reina Sofía. "Recordé a mi marido muerto ya hace más de 20 años que, cuando se convocó por vez primera este galardón me dijo: Un premio así quisera para tí, lo malo es que cuando te lo den ya no voy a estar aquí y no podremos compartirlo", relataba con los ojos empañados Claribel aquel mensaje premonitorio de su marido Darwin Flakoll.

La escritora, que dedicó el premio a su mentor Juan Ramón Jiménez y su mujer y escritora Zenobia Caprubí, y a Rainer María Rilke, quien le señaló su vocación.

ALABANZAS DEL RECTOR

"¡Qué suerte la suya!, o quizá, ¡qué desgracia!, escribir al dictado de su poesía, ser, más que creadora, el mero instrumento de la creación", elogió el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, ante la escritora premiada. En las últimas palabras que pronunció el mandatario en una entrega de premios Reina Sofía, destacó que "el aliento más fuerte de toda la obra poética de Claribel es el amor a la vida, que surge a pesar de sus momentos sombríos, de su denuncia de los problemas sociales y humanos, de las matanzas, de las guerras, de los desheredados a quien ella da voz, de la pérdida de su gran amor, del dolor insoportable (...)". Daniel Hernández se preguntaba en su discurso cómo no le dieron antes el premio a Claribel Alegría. "Sólo cabe como respuesta que quizá estuvimos esperando al albor del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, para celebrar con ella nuestra condición de primogénita de las universidades iberoamericanas".