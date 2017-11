Serrano presenta una queja contra Rivero por acceder al plató de la televisión que retransmitirá el debate

El equipo de la candidata al Rectorado, María Ángeles Serrano, ha presentado en la mañana de este lunes una queja en el registro de la Universidad, para elevarla a la Junta Electoral, contra lo que ha considerado el privilegio del que ha disfrutado el también candidato Ricardo Rivero.

Según la queja, habría accedido el sábado pasado por la mañana al edificio I+D+i de la Universidad para desplazarse hasta el plató de la televisión que emitirá el debate entre los aspirantes al rectorado en la tarde de este lunes, encuentro que se producirá en el Auditorio de la Hospedería Fonseca.

"Consideramos que ha habido trato no equitativo para las candidaturas", aseguran fuentes del equipo de María Ángeles Serrano. "No sabemos qué ha pasado, pero sí tenemos claro que eso no se había pactado entre los candidatos ante la Junta Electoral".

Entre el grupo de personas que entraron en el edificio se encontraba, según la queja, Enrique Cabero, actual vicerrector y miembro de la candidatura de Rivero, así como Fernando Almaraz, también en la candidatura y actual director del Servicio de Producción e Innovación Digital.

Tras recibir la queja, la Junta Electoral ha resuelto que no implica ninguna irregularidad ni ilegalidad contraria al reglamento de la universidad, "primero porque no han accedido al espacio dedicado al debate electoral, que es el Auditorio de la Hospedería Fonseca, por lo tanto no conocen la escenografía del lugar y no han podido hacer pruebas de audio ni de sonido. En consecuencia, no ha habido ningún trato privilegiado por parte de la Universidad a ninguno de los candidatos", especifica el presidente de la Junta Electoral, Agustín Sánchez de Vega.