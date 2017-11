Serrano presenta una queja contra Rivero por acceder al plató donde esta tarde se producirá el debate

El equipo de la candidata al Rectorado, María Ángeles Serrano, ha presentado en la mañana de este lunes una queja en el registro de la Universidad, para elevarla a la Junta Electoral, contra el privilegio del que ha disfrutado el también candidato Ricardo Rivero.

Según la queja, habría accedido el sábado pasado por la mañana al edificio I+D+i de la Universidad para desplazarse hasta el plató de la televisión que emitirá el debate entre los aspirantes al rectorado en la tarde de este lunes, encuentro que se producirá en el Auditorio de la Hospedería Fonseca.

"Consideramos que ha habido trato no equitativo para las candidaturas". Entre el grupo de personas que entraron en el edificio se encontraba, según la queja, Enrique Cabero, actual vicerrector y miembro de la candidatura de Rivero, así como Fernando Almaraz, también en la candidatura y actual director del Servicio de Producción e Innovación Digital, cargo que le permite el acceso a las instalaciones cuando están cerradas al público en general, como el sábado pasado.

"No sabemos qué ha pasado, pero sí tenemos claro que eso no se había pactado entre los candidatos ante la Junta Electoral", apuntan fuentes de la candidatura de Serrano. "En ningún caso acordamos que tuviéramos oportunidad de usar recursos que luego podrían usarse en el debate". En este sentido y a unas horas de que comience el debate, el equipo de Serrano ha destacado que no le ven sentido a la actuación de Ricardo Rivero, "no creo que le favorezca de ninguna forma, pero ha tenido a su disposición recursos que el resto de candidaturas no los han tenido".