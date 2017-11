El debate que no fue tal en la Universidad

Los candidatos al Rectorado enfrentaron este lunes sus programas en el primer debate televisado de la Universidad de Salamanca que tuvo poco de debate y más de exposición de ideas, sobre todo al inicio del mismo. Tan solo Ricardo Rivero, catedrático de Derecho, utilizó varias veces el argumento de la mala gestión para atacar con el mismo golpe a los vicerrectores que aspiran al Rectorado: la catedrática de Bioquímica, María Ángeles Serrano; y al catedrático de Ciencias, Juan Manuel Corchado. El catedrático de Antropología, Francisco Giner Abati, se desmarcó.

El debate estuvo muy pautado y pactado, precedido por la presentación de una queja ante la Junta Electoral por parte del equipo de Serrano contra el de Ricardo Rivero por acudir el sábado al plató de la televisión que retransmitió el debate, algo que la Junta Electoral consideró que no les colocaba en posición de privilegio porque no fueron al escenario del acto, que se estableció en Fonseca. Durante el encuentro ninguno de los candidatos sacó a relucir el tema, se centraron en desgranar sus programas en cuatro bloques de tres minutos, seguidos de una réplica de 60 segundos. Todos con chaqueta y ellos también con corbata.

Para Abati el modelo de universidad pasa por una institución humana, abierta a la sociedad, con código ético, gestión de calidad y sistema social. Serrano cree que debe ser diversa, unida y universal, para ello se apoya en un equipo que define como generoso y honesto para adoptar medidas valientes y "realizables". Corchado apuesta por la modernidad, por la internacionalización y la docencia de calidad en grupos reducidos, en esencia, por un "humanismo tecnológico".

Rivero quiere atraer a los estudiantes con mejor expediente con la oferta de grados y postgrados de excelencia, investigación como servicio público, todo en una institución independiente. En los turnos de réplica Serrano atacó a Rivero por ofrecer 800 becas de máster y doctorado sin conocer el coste que conlleva y por proclamar una línea catastrofista de la Universidad. "Si no destinamos millones al Parque Científico, no los dedicaríamos para estas becas, sino para muchas más", le respondió. La catedrática destinó dardos también a Corchado al asegurar que si equipara una universidad con una empresa está en un error, algo que el catedrático prefirió no contestar visiblemente contrariado. Abati dedicó sus tiempos de debate a seguir explicando su programa para crear una universidad abierta a la sociedad. Interesante fue también la embestida de Rivero contra Serrano y Corchado: "Con toda la cortesía digo que es muy fácil decir que se va a hacer lo que no se ha hecho tras peder masa salarial del PAS, a los que se le obliga a estudiar ingles lo necesiten o no, no se han bajado las tasas, no se apoya el deporte...". Así, Corchado respondió que tenía razón: "Nos preocupa todo eso y por eso nos hemos presentado, para arreglarlo".

Serrano le reprochó que las medidas propuestas por el equipo de gobierno al que ella pertenece se aprobaron en el consejo de Gobierno por unanimidad, "un consejo del que usted también forma parte". Rivero y Corchado tuvieron otro "cara a cara" después de que el primero restregara el gasto de 350.000 euros en un sistema de comunicación "con unos teléfonos que aún no hemos aprendido a manejar". "Usted no tiene ni idea sobre contratos de telefonía, es una cuarta parte de la partida. Antes se pagaban facturas sin contrato y tú lo sabes, lo sabes Ricardo", se enfadó el catedrático de Ciencias.