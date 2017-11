La Junta quiere mantener las pruebas eliminatorias para acortar las oposiciones

Durante las últimas semanas se están desarrollando en Madrid reuniones entre el Ministerio de Educación, las comunidades y los representantes sindicales en las que están decidiendo cómo será el acceso al cuerpo docente durante los próximos años. Un tira y afloja en el que no solo está en juego el peso que tendrá la experiencia docente dentro de las oposiciones, también si las pruebas que las componen serán eliminatorias como ocurre ahora. La postura de Castilla y León en este sentido es clara, ya que aboga por mantener este carácter eliminatorio.

En la actualidad, quienes no aprueban el tema a desarrollar y el ejercicio práctico -al menos han de tener un 4 en cada parte-, no pueden presentar la programación y la unidad didáctica. También deben aprobar este apartado para poder pasar a la fase de concurso, donde se valoran los méritos de cada candidato con los que elaborar la nota final. "Las pruebas deben seguir siendo de eliminación por dos razones de peso. Una porque acorta el proceso de oposición, al ir disminuyendo el número de candidatos a los que hay que evaluar según van transcurriendo las fases. Y segundo porque es una forma adecuada para garantizar la calidad del sistema. No es lógico nombrar a una persona como funcionario si en uno de los apartados ha sacado un cero, porque desconoce totalmente ese ámbito, aunque en el resto saque un 10", apunta el director general de Recursos Humanos de la Consejería.

En el encuentro que mantuvo el Ministerio con las comunidades se votó sobre este apartado y el resultado estuvo reñido. El propio Ministerio, que representó a Ceuta, Melilla y Cataluña, apostó por mantener las pruebas eliminatorias, postura que compartieron otras 9 regiones, entre ellas Castilla y León. El resto, 7, votó a favor de que todos los opositores pudieran presentarse a las pruebas, independiente de si las aprobaban, idea que también comparten algunos sindicatos.