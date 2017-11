Ocho grupos de metal y rock participarán este sábado en el 'Farbidden Fest' de Salamanca

La Sala B del CAEM de Salamanca acogerá este sábado el 'FArbidden Fest 2017', un festival de metal y rock en el que participarán ocho grupos representantes de una gran variedad de estilos como thrash metal, hardcore, metalcore, groove, punk rock y death metal.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Salamanca sobre un evento cuyo cartel encabezan dos bandas nacionales de la talla de Crisix y Escuela de Odio, "máximos representantes del thrash metal y el hardcore nacionales que harán las delicias de sus seguidores con un directo potente y muy divertido".

Les acompañarán Legacy of Brutality, Sound of Silence y Meltdown, dentro de una cita que también contará con tres bandas locales -The Roots of Tanuki, Absalem y Gautxori-, ha informado el Consistorio, responsable del Caem.

Las entradas de este festival tienen un precio de 20 euros y se pueden comprar en la taquilla del Teatro Liceo, en la web www.ciudaddecultura.org y en la taquilla de la Sala B.