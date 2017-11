Mateos renunciará a la portavocía municipal si Vegas gana las primarias

Si el próximo domingo Fernando Vegas se alza con la Secretaría Provincial del PSOE, José Luis Mateos no tardará en renunciar a la portavocía socialista en el Ayuntamiento de Salamanca. Así, lo trasladó hace semanas, según ha podido saber este periódico, el actual líder municipal al resto de los ediles, incluido al propio candidato, que también forma parte de la Corporación. Sí mantendrá, al menos por el momento, su acta de concejal, pero ya no será quien lidere a los socialistas del Consistorio.

Aunque Vegas defendió el pasado jueves en una entrevista a LA GACETA que, si él se convierte en secretario provincial, "no tiene por qué cambiar nada en las portavocías del Ayuntamiento y la Diputación", al parecer sí ocurrirá. Mateos no comparte la línea de trabajo que plantea Vegas y, por tanto, no le resultaría nada fácil continuar ejerciendo de portavoz de un grupo político del que forma parte como edil el que, a su vez, pasaría a ser el máximo representante de la formación en la provincia. Preguntado por este asunto, el joven portavoz municipal ni confirma ni desmiente y se limita a asegurar que sus compañeros ya saben cuál es su decisión.

José Luis Mateos asumió la portavocía del Grupo Socialista después de que la persona que estaba previsto que la ocupase, Enrique Cabero, quien encabezó la candidatura del PSOE a la Alcaldía en 2015, renunciase a su acta de concejal y, tras él, lo hiciese también la número dos, Rosa Colorado.