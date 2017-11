Debate de Fernandos

Los dos candidatos a la secretaria provincial del PSOE, Fernando Pablos y Fernando Vegas se han enfrentado hoy en un debate que, si bien prometía ser un amable contraposición de opiniones entre compañeros ha derivado en un continuo "lanzamiento de puñales".

El concejal socialista que opta al liderazgo de la formación ha acusado al actual secretario provincial de "sectarismo", de no poner freno a "los nefastos resultados" del PSOE en las últimas elecciones, y de tener el partido "sembrado de gestoras". "¿Qué le vas a ofrecer a la sociedad salmantina y al partido para generar la ilusión que hasta ahora no has generado?", ha llegado a preguntarle.

Por su parte, Pablos le ha respondido que no cree en quienes "intentan mantener abierta la división interna la división" interna en la formación que se hizo evidente en las primarias federales y regionales. Ha recriminado a Vegas que venda para el futuro mejoras en la organización del partido que ya existen en el presente. Igualmente le ha preguntado que en que medida su inclusión en la lista con la que los socialistas optaron al Ayuntamiento en los pasados comicios contribuyo a mejorar los resultados en las urnas. El actual secretario provincial arremetió también contra su contrincante por utilizar mensajes generales de un discurso que podía haber escrito cualquiera y en el que solo "habla mal del partido".