23.000 funcionarios en Salamanca se quedan sin subida salarial

El conflicto en Cataluña ha provocado que el PP, que estaba a punto de presentar el proyecto de Presupuestos para 2018, perdiera el apoyo del PNV, lo que a su vez se ha traducido en que ni el Estado, ni ninguna administración pública en España, va a poder incrementar el salario de sus empleados públicos. Un problema que afecta en Salamanca a más de 23.000 personas.

La nueva situación, desencadenada a partir del fallido referéndum del 1 de octubre, ha pillado a todas las instituciones en el proceso de elaboración de sus propias cuentas. De hecho, algunas de ellas como la Junta de Castilla y León, presentó pocos días después su proyecto de Presupuestos para el próximo año en el que ya especificaba la subida para el personal de la administración regional, un 1,5%, el máximo que al parecer iba a permitir el Gobierno estatal. El Ayuntamiento de Salamanca también ha dado los pasos para aprobar las cuentas de 2018, como demuestra la firma del acuerdo con el grupo municipal de Ciudadanos. En su caso también tiene previsto especificar que el sueldo de los empleados públicos debe subir un 1,5%. La Diputación, a la vista de la problemática nacional, no ha dilucidado aún que aumento de sueldos incluir a la espera de que se pronuncie el Gobierno.

No obstante, tanto las administraciones que han decidido el aumento como las que todavía lo tienen que definir, no van a poder aplicar ninguno a partir del próximo 1 de enero a no ser que antes se aprueben los Presupuestos del Estado de 2018. El Ejecutivo de Rajoy es el que fija la subida máxima que puede autorizar el sector público, por lo que cualquier incremento va a quedar en suspenso hasta que las cuentas estatales dispongan del visto bueno.