El 155, el número más deseado para el sorteo de la Lotería de Navidad

Alberto tenía dos billetes acabados en 155 del sorteo especial de la Lotería de Navidad. Ahora no le quedan resquicios de la terminación y, ante su ausencia, los clientes se vuelcan en los décimos acabados en 55. "La gente no ha empezado a pedirlo ahora, comenzó hace semanas cuando se oyeron las primeras noticias sobre la aplicación del artículo de la Constitución en Cataluña", explica el propietario de la administración de Loterías.



Los salmantinos han barrido el número que le dio la puntilla al "procés", creyendo que será la terminación que les unja para ocupar un puesto entre los que no tienen problemas para llegar a fin de mes. "Todos preguntan por la terminación 155, pero este año también nos piden mucho el 17, por eso de que coincide con fechas significativas como bodas celebradas este año, nacimientos o matrimonios", especifica Antonio desde su despacho. El 13 mantiene su tirón y cada vez más los números de fechas del divorcios. "Nos llegan varios clientes que quieren un décimo concreto porque dicen que tiene los números del día más feliz de su vida", subraya el lotero.



