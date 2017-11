¿Se deben despedir los niños de los fallecidos"

Una de las principales demandas que recibe el servicio de asesoramiento psicológico se encuentra en cómo comunicar a los niños la pérdida de un familiar directo o una persona con la que haya tenido mucho contacto. Martín Oterino detalla que depende de la edad la manera de comunicarlo con la premisa de evitar la sobreprotección.

De 0 a 7 años. La especialista señala que cuando las muertes se producen a corta edad no es necesario que los niños acudan al velatorio. "Los padres pueden decir que se ha ido al cielo o que se ha ido y ya no está", recomienda. No obstante, señala que, al igual en los mayores, debe comunicárseles en la mayor brevedad posible. Posteriormente, con el paso de la edad se le irá explicando de forma progresiva el significado de la muerte.

A partir de los 8 años. "Los niños tienen que despedirse. Puede que quince días después sientan una sensación de vacío por no haberse despedido", explica. Para ello recomienda que los niños acudan al velatorio, incluso al cementerio. Alguien cercano o el acompañamiento de un psicólogo les debe invitar a que hagan un dibujo, una poesía, una rosa o que escriban una carta para obtener una sensación de tranquilidad. También se invita a que los pequeños observen el féretro cerrado, incluso que observen como se mete la despedida en su interior, siempre y cuando no vean el cuerpo. En todo caso, la psicóloga explica que hay una tendencia a "sobreprotegerles" que resulta "contraproducente". "Los niños tienen que enfrentarse a la muerte y vivir la situación de duelo de forma particular, y una de ellas es que su familiar se lleve sus últimas palabras", recuerda.