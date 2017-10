José Rolando Álvarez: "Hacer boicot a los productos catalanes es un profundo error"

José Rolando Álvarez, presidente de Grupo Norte y de Iberaval, advirtió este lunes en el Foro GACETA de la Economía, que "hacer boicot a los productos catalanes es un profundo error". "Cataluña es España y las empresas catalanas compran a empresas españolas. Estamos ante un verdadero problema para la economía que nos puede llegar a costar, según los estudios, entre 80 y 150 mil empleos que no se crearán en 2018. No podemos hacer boicot porque nos hacemos daño a nosotros mismos", incidió Álvarez, que aseguró que no se debe "promover el cambio de domicilio social" de las empresas catalanas.

En cuanto al papel de las pymes y la empresa familiar en el desarrollo local, tema del Foro GACETA que se celebró en el Casino de Salamanca, el presidente de Iberaval aseguró que la globalización y las nuevas tecnologías suponen un cambio para los mercados y en los competidores, pero "las pymes salmantinas están perfectamente preparadas para competir y hacer de esa amenaza una gran oportunidad". Solo hace falta mucha "calidad" y "competir con excelencia" y ser conscientes del cambio e "invertir en tecnología".

Álvarez reconoció que "la financiación es un grave problema, sobre todo para las micropymes", que "no crecen al rtimo que quieren" por no tener financiación", algo que ofrece Iberaval, una entidad con más de 23.000 empresas de Castilla y León. En este sentido, el presidente de Iberaval recordó que hace tres semanas se ha puesto en marcha la web www.conavalsi.com, un sistema cómodo y fácil para que los emprendedores y empresarios soliciten financiación y reciban una respuesta en 72 horas, "que en el 85% de los casos es positiva".

Por su parte, Julio Pindado, director del Instituto Multidisplinar de Empresa de la Universidad de Salamanca, se refirió en su conferencia al conflicto generacional en las empresas familiares y la importancia de la "gestión de la relación entre familia y empresa". En este sentido, Pindado abogó por la "profesionalización con formación y órganos de gobierno" en las pymes familiares, y reclamó que se empiece a hablar del "drama tabú" de los conflictos familiares en empresas y se articulen ayudas para concienciar y mediar con el fin de que en estas empresas "haya comunicación", ya que muchas empresas caen debido a "conflictos internos".

El Foro ha estado patrocinado por la Diputación de Salamanca, Instituto Multidisciplinar de Empresa, Grupo Andrés, Global Exchange, CGB informática y Enusa.