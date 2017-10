El Foro GACETA la Economía analiza las Pymes y la empresa familiar en el desarrollo local

José Rolando Álvarez, presidente de Grupo Norte y de Iberaval; y Julio Pindado, director del Instituto Multidisciplinar de Empresas de la Universidad de Salamana, analizan este lunes en el Foro GACETA de la Economía el papel de las Pymes y la empresa familiar en el desarrollo local celebrado desde las 10:00 horas en el Casino de Salamanca.

José Rolando Álvarez, apuntó durante su intervención que la inestabilidad en Cataluña puede afectar a entre 80.000 y 150.000 empleos en el próximo año, y que hemos de percibir que el problema de Cataluña no solo afecta a Catalunya si no al resto de España. Aprovechó para hacer un llamamiento para que no se haga boicot a los productos catalanes porque Cataluña de España y muchas empresas catalanas compran en el resto de España y harían un daño terrible.

A su vez, ha asegurado que que la globalización y las nuevas tecnologías suponen un cambio para los mercados y en los competidores, es decir, una amenaza, pero las pymes salmantinas están perfectamente preparadas para competir y hacer de esa amenaza una gran oportunidad. Solo hace falta mucha calidad para competir con excelencia y ser conscientes del cambio e invertir en tecnología.

El Foro ha estado patrocinado por la Diputación de Salamanca, Instituto Multidisciplinar de Empresa, Grupo Andrés, Global Exchange, CGB informática y Enusa.