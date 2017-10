Un proyecto de la Universidad sobre matemáticas recibe cerca de 400.000 euros del programa 'Erasmus+'

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca acogerá este jueves, a partir de las 9.00 horas, la reunión que servirá de puesta en marcha del proyecto Erasmus+ 'New Rules for assessing Mathematical Competencies.

RULES_MATHS', subvencionado con 388.670 euros en el marco de la denominada Acción clave 2: Proyectos de Asociaciones Estratégicas orientadas al campo de la Educación Superior.

El proyecto, coordinado por Araceli Queiruga Dios, del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Salamanca, se centra en el desarrollo de la evaluación de competencias matemáticas.

El principal objetivo de la iniciativa es definir las reglas para evaluar competencias, lo que permitirá el desarrollo de recursos para que los estudiantes de ingeniería y de ciencias en general puedan basar su aprendizaje en competencias en lugar de contenidos, lo que supone "un desarrollo innovador", ha explicado la Universidad.

Para conseguir el objetivo fijado, el equipo del proyecto elaborará una serie de recursos didácticos que permitirán establecer estrategias reales de evaluación de las competencias matemáticas que deben alcanzar los estudiantes europeos de ciencias e ingenierías.

El desarrollo del proyecto prevé varias reuniones en las diferentes universidades que forman el consorcio para consolidar los avances metodológicos planteados y poder tener, cuando el proyecto finalice, un muestrario de diferentes herramientas que los alumnos y los profesores puedan utilizar en los diferentes escenarios de aprendizaje y evaluación de competencias matemáticas.

La metodología que se seguirá para ejecutar el proyecto comenzará por concretar el currículo de matemáticas de los primeros cursos universitarios, identificar las actividades que permiten un aprendizaje basado en competencias y compartir las aplicaciones de matemáticas que utilizan diferentes profesores en otros países europeos, para finalmente identificar nuevas reglas que permitan la evaluación en competencias, según la Universidad.

Los destinatarios últimos de la iniciativa serán los estudiantes, han informado sus responsables.

Los alumnos serán el "centro" de las actividades docentes y, para ello, todos los recursos a elaborar tendrán como guía facilitar la adquisición de las competencias matemáticas que los estudiantes europeos deben poseer, han añadido a través de la USAL.

Asimismo, los profesores serán los encargados de implementar los nuevos procedimientos de evaluación diseñados.

En este sentido, está prevista la participación en el proyecto de grupos pequeños de estudiantes de diferentes países para controlar la eficacia de los nuevos procedimientos diseñados.

OCHO PAÍSES

La iniciativa será desarrollada por un consorcio de nueve instituciones de ocho países diferentes: Universidad de Salamanca y CSIC (España); Slovak University of Technology in Bratislava (Eslovaquia); Gazi University (Turquía), Czech Technical University in Prague (Rep.

Checa); University of Plovdiv (Bulgaria); Polytechnic Institute of Coimbra (Portugal); Dublin Institute of Technology (Irlanda) y Technical University of Civil Engineering Bucharest (Rumanía).

En cuanto a los profesores de la Universidad de Salamanca que colaboran en este proyecto, forman un equipo "interdisciplinar" procedente de diferentes departamentos y grupos de investigación.

Además del Departamento de Matemática Aplicada, también participan miembros de los departamentos de Ingeniería Química y Textil, Física Aplicada y de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales.