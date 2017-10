Sacyl ordena a Enfermería vacunar de la gripe pero se topa con un 'no'

La Consejería de Sanidad ha ordenado el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe para el próximo martes, 24 de octubre. Lo ha hecho recalcando que el personal de Enfermería será el encargado de administrar esta vacuna, pese a que el sindicato SATSE reitera que las enfermeras no van a vacunar a nadie que no acuda con una prescripción del médico. Es decir, que primero pida cita con el doctor para que éste le prescriba que debe vacunarse, y luego pida cita con Enfermería para que le administren la vacuna.

Los representantes del sindicato de Enfermería recuerda que existe una sentencia en el País Vasco que exige una prescripción médica para que un enfermero pueda vacunar. "De lo contrario, el personal de Enfermería sería responsable de cualquier problema que pudiera existir", dicen.

Desde la Consejería se entiende que todo puede y debe seguir como hasta ahora, ya que la prescripción médica viene implícita en el calendario de vacunación para la población diana, y así lo recalca en la orden publicada en el Bocyl: "El personal de Enfermería administrará la vacuna contra la gripe y el neumococo a la población diana cuya vacunación se recomienda de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de la Salud Pública, y así como con la información técnica y complementaria que dichas instrucciones incluyan".

La secretaria provincial de SATSE, Mercedes Gago, adelante que "no existe ningún acuerdo y la asesoría jurídica está valorando qué hacer". Gago no quiere adelantar acontecimientos, pero asegura que habrá medidas. "Cuando empiece la campaña el día 24 vamos a ver qué pasa y qué medidas judiciales se pueden pedir. Quizás una suspensión cautelar de la orden, pero no lo podemos precisar ahora mismo".