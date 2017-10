La Universidad ayudará a 'sacar a la luz' el talento de jóvenes con altas capacidades intelectuales

La Universidad de Salamanca pondrá en marcha nuevos proyectos y líneas de investigación para "sacar a la luz" el talento de jóvenes que cuentan con altas capacidades, unos alumnos que en "muchos casos" no cuentan con apoyo extraescolar que haga frente a sus necesidades de desarrollo.

Así lo han señalado el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad, Juan Manuel Corchado, y la presidenta de la Asociación Salmantina de Apoyo a las Altas Capacidades (Atenea), Silvia Carlota Calvente, quienes, acompañados por la experta en altas capacidades María Dolores García Román, han presentado el convenio de colaboración que permitirá este proyecto para el enriquecimiento extraescolar de niños y jóvenes con altas capacidades intelectuales.

Corchado ha explicado que, con este primer y "novedoso" paso, la Universidad buscará investigadores interesados en la materia, además de promover otros proyectos, metodologías e infraestructuras que ayuden a las personas con esta situación o a los profesionales que trabajen con ellas. La Universidad de Salamanca quiere estar cerca de estas personas que "ayudarán a cambiar el mundo", ha apostillado.

Por su parte, Silvia Carlota Calvente ha reseñado que Atenea es una asociación que nació para dar respuesta a las necesidades que tienen estos niños, pues habitualmente nadie les identifica sus "altas capacidades" y por ello no cuentan con respuestas específicas para un desarrollo correcto en las aulas.

En esta misma línea, María Dolores García ha reseñado que hay comunidades como Murcia, Canarias, Aragón, Asturias o Andalucía donde la comunidad educativa ya ha puesto en marcha planes y proyectos encaminados a dar respuesta a los alumnos con altas capacidades.

No obstante, la experta ha lamentado que quede camino por andar y que estos menores tengan que hacer frente a falsos mitos o etiquetas erróneas en sus quehaceres diarios. A veces se les tacha de hiperactivos o de introvertidos cuando realmente lo que pasa es que "se aburren" en clase porque no hacen frente al nivel de conocimientos que les piden sus condiciones elevadas, ha explicado.

María Dolores García ha apuntado que tener altas capacidades no significa obligatoriamente "éxito" en el aula, pues hay quienes"se rinden" y no potencian el conocimiento que pueden llegar a alcanzar. Otros, incluso, llegan a provocar conductas irresponsables en clase porque no están cómodos con lo que se les enseña, se aburren y se "hacen notar" con comportamientos incorrectos.

En este sentido, ha indicado que se desconoce que entre el dos y el tres por ciento de los escolares es sobredotado -una tasa que componen aquellos que llegan y superan a veces el 130 de cociente intelectual-, una cifra que alcanza al diez por ciento de la población de las aulas si se incluye también a los que tienen altas capacidades -entre el 120 y el 130 por ciento de cociente intelectual-.