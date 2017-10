Suelo, bancos y coches mugrientos por el pulgón en el barrio Vidal

Una sustancia pegajosa salpica de marrón bancos, coches y aceras en la calle Comercio del barrio Vidal, llenando de mugre la zona en la que los vecinos han abandonado las charlas en los bancos para no llevarse la resina pegajosa a casa. Las quejas proliferan desde hace unas semanas y la culpa la tiene una plaga de pulgón que afecta al arbolado de la zona con mucha más virulencia de lo habitual por el calor de estas últimas semanas.

Según expertos consultados por este periódico, la anomalía climatológica ha provocado una segunda primavera, multiplicando la presencia de estos pequeños insectos en los árboles. Se alimentan de la savia y arrojan al suelo el exudado que tiñe la zona de rojo y de marrón, el azúcar sobrante de su alimentación.

Habitualmente son las hormigas las que se alimentan precisamente de este exudado, pero cuando no hay, cae al suelo. Según fuentes de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Salamanca, la zona se ha tratado con un procedimiento biológico que ahora no se puede volver a repetir, así que no queda otra que esperar a que las temperaturas caigan y reduzcan la población de insectos en la calle Comercio.

Las máximas que han superado los 31 grados esta semana y las mínimas que también han sido muy altas han provocado que esta plaga y otras de la ciudad se hayan hecho más residentes, originando las molestias de las que se quejan los vecinos de esta calle del barrio Vidal, donde denuncian que los coches quedan cubiertos de salpicaduras del exudado del pulgón, que también inutiliza desde hace unas semanas los bancos de la calle y propicia una imagen de abandono en la zona.