Araceli Mangas: "El control de los Mossos se debería haber retirado hace dos años"

La catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Araceli Mangas, se ha mostrado contundente con el conflicto catalán en la mañana de este sábado.

"Son momentos dramáticos y de eso tiene conciencia el pueblo español, no así su Gobierno. Nuestro jefe del Estado nos ha demostrado que es consciente del problema y que insta a los poderes del Estado a que utilicen las capacidades que les concede la Constitución, que le ha dado el pueblo español, para defender el Estado, la nación, la paz y la prosperidad de la gente", ha asegurado antes de recibir la distinción como socia de honor de Alumni Universidad de Salamanca.

"Efectivamente es angustioso, porque muchas personas creemos que no se está respondiendo, no se ha respondido en el pasado, pero también en el presente. No se está a la altura de las circunstancias y del abismo en el que nos encontramos. Es verdad que los provocadores han sido las autoridades de Cataluña, pero el problema es que el Estado es el que debe actuar a la altura de las circunstancias", ha insistido Mangas.

"No puede dejar y aceptar sin más la independencia de Cataluña, tiene una obligación de defender la Constitución, el Estado de Derecho y al conjunto de los españoles de los riesgos que puede tener la no actuación en este momento".

En relación a si se debería ejecutar el artículo 155 de la Constitución, Mangas no ha dudado en responder que sí, "ya hace dos años que lo pedí".

"Los poderes del Estado se han tenido que utilizar. Al fin y al cabo con ETA resistimos y con muertos, no se puede ceder sin más y gratuitamente una parte del territorio nacional, que conllevaría la combulsión de toda la sociedad española. Lo dije hace dos años y lo he dicho varias veces, había que haber impedido el referéndum, pero no de la forma en que se hizo, sino haber retirado las competencias más importantes: las de educación, las de televisión y naturalmente el control de los Mossos", ha considerado la experta.