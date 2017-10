Educación acota permisos a los maestros con la llegada de los moscosos

Una de las principales novedades del nuevo curso escolar es que por primera vez los maestros y profesores de Salamanca y del resto de la Comunidad van a poder disfrutar de días para asuntos particulares, los conocidos comúnmente como moscosos. Sin embargo, la disposición de estos días no va a ser completamente libre. La Consejería de Educación ha establecido unas directrices para impedir que se unan estas jornadas a vacaciones o dificulten el desarrollo normal de los centros de enseñanza.

De partida, los docentes cuentan con 6 días para asuntos particulares, aunque solo 2 de ellos los podrán utilizar en días lectivos, en los que hay clase, pero en trimestres distintos. Los otros 4 deberán disfrutarlos en periodos no lectivos, es decir, cuando maestros y profesores tienen que acudir a colegios e institutos pero los estudiantes no lo hacen. Se trata de los días de principios de septiembre antes de que comience el curso escolar y los últimos días de junio después de que acaban las clases.

Además de esta condición, a principios de curso la Administración ha sumado nuevos requisitos. No se pueden pedir moscosos en los 7 días primeros de clases del curso. Tampoco lo podrán hacer en los 7 días de clase inmediatamente anteriores y posteriores a las vacaciones de Navidad y Semana Santa, de forma que no encadenen más jornadas de descanso de las reglamentarias. Otro condicionante que fija la Consejería es que no disfrutarán en los últimos 7 días lectivos anteriores a la finalización de las clases de junio, ni tampoco en los periodos de evaluación finales, ordinario y extraordinario, ni en las sesiones de evaluación.