En el aire la oferta de empleo público por el retraso de los presupuestos del Estado

La incertidumbre se repite. El anuncio hace unos días del ministro de Hacienda y Función Pública de que la presentación de los Presupuestos del Estado para 2018 se retrasaba ante la falta de apoyos del Gobierno para aprobarlos en el Congreso de los Diputados ha vuelto a encender las alarmas del resto de administraciones públicas. Todas ellas dependen de las cuentas del Estado para poder confeccionar con precisión las suyas propias, ya que una parte importante de los ingresos provienen de Madrid. La importancia de los Presupuestos estatales también se traslada a la oferta pública de empleo, ya que la tasa de reposición de las jubilaciones que debe fijar el Ejecutivo de Rajoy es indispensable para conocer el número de plazas que se pueden convocar.

La situación no es del todo nueva. El año pasado la falta de acuerdo entre los diferentes partidos políticos para formar gobierno supuso que las cuentas de 2016 tuvieran que prorrogarse. De hecho no se aprobaron de manera definitiva hasta el pasado junio, debido a que el nuevo Gobierno de Rajoy también tardó varios meses en recabar los acuerdos suficientes para que salieran adelante en el Congreso de los Diputados. No obstante, y pese a ver la luz, hubo consecuencias que ya no se han podido recuperar.

La más evidente fue la oposición para profesores de Secundaria y otras Enseñanzas Medias. Al tener que celebrarse en junio, para poder incorporar a los nuevos funcionarios en septiembre, la Consejería de Educación no tuvo tiempo material para poderlas celebrar. Eso sí, las plazas que podía convocar las ha reservado para sacarlas en las pruebas que tendrán lugar el próximo año -en total 867 plazas, tal y como aprobó hace unos días el Consejo de Gobierno de la Junta-.