Sólo uno de cada siete mayores de 65 años con carné tiene restricciones para conducir

En Salamanca, un 16% del censo del censo conductores supera los 65 años de edad (son 32.080 personas). En España no hay una edad límite para conducir. "No limitan los años, limita la salud", recalca la Dirección General de Tráfico, que pide la implicación de las familias y de los profesionales sanitarios a la hora de notificar a las jefaturas provinciales aquellos casos en los que crean que un conductor de avanzada edad no está en situación de conducir.

De los conductores mayores en Salamanca, sólo uno de cada siete tiene restricciones a la hora de usar el coche. Según los datos del censo de agosto de la jefatura provincial de Tráfico, 4.366 automovilistas tienen limitaciones. La mayoría están relacionadas con deficiencias visuales y auditivas y consisten en la obligatoriedad de instalar retrovisores laterales exteriores para mejorar la visión (un 31%), el uso de prótesis auditiva (24%) y la instalación de un retrovisor interior panorámico o suplementario para controlar el tráfico (28%). Asimismo, otros 155 conductores tienen prohibido circular por autopistas y 266 no lo pueden hacerlo de noche. En cuanto a las limitaciones de velocidad, son muy escasas: sólo a 13 conductores se les ha vetado pasar de 90 a 100 km/hora.

Pese a todo, el colectivo de mayores de 65 años no es uno de los que tenga mayor siniestralidad al volante. En Salamanca, de enero a julio de este año, se registraron 18 accidentes en los que estuvieron implicados conductores de avanzada edad, la mayoría por colisión lateral o salida de vía. Sí preocupa la cifra de 21 peatones mayores que fueron atropellados, y ahí es donde Tráfico incide ya que son más vulnerables. Durante el pasado año fueron en total 35 siniestros con conductores mayores y 44 atropellos a personas de esta franja de edad.