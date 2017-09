Rey defiende la legitimidad de la Cátedra de Tauromaquia y crítica a los exaltados antitaurinos

El consejero de Educación, Fernando Rey, aprovechó su presencia en Salamanca para defender la Cátedra de Tauromaquia de la Universidad y criticar el comportamiento de los antitaurinos, que provocaron que la Fundación General de la Universidad acabara aplazando la inauguración de los estudios por motivos de seguridad. Fernando Rey mantuvo que una Cátedra sobre la tauromaquia en Salamanca resulta lógica por la relación que tiene la provincia con el mundo de los toros. "Puedo entender que a un grupo de personas no le guste las corridas de toros. Pero aquí no se trata de eso. Es un estudio sobre ese mundo y que va más allá de un fenómeno social, también es económico y cultural, por lo que me parece razonable que la Universidad cuente con la Cátedra" manifestó.

Respecto al comportamiento de las personas antitaurinas que se congregaron para protestar en la inauguración, el consejero de Educación afirmó que él está a favor de la libertad de expresión de forma pacífica y respetuosa, pero no "con expresiones airadas que obligan a suspender actos". Fernando Rey recordó que situaciones parecidas se han vivido cuando algún personaje ha ido a actos universitarios y no ha gustado a determinados colectivos. "A mí estos hechos me repugnan. La universidad es la casa de las palabra y no de los gritos. Todo puede ser objeto de estudio", recalcó.