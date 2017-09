Ruipérez: "No teníamos garantía de que dentro de la sala no se produjeran incidentes"

El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, ha insistido en el argumento empleado por la Fundación General para suspender la inauguración de la Cátedra de Tauromaquia. "No teníamos garantía de que dentro de la sala no se produjesen incidentes", y en repuesta a la delegada del Gobierno ha apuntado: "No tenía nada que ver con el orden en la calle, se tarta de que en nuestro análisis de la situación pensábamos que podría haber incidentes dentro. Por prudencia, se optó por suspender el acto".

Además, ha descartado que la Cátedra de vaya a suspender porque ha recordado es un proyecto de investigación que sufraga la Junta de Castilla y León.

En cualquier caso, Ruipérez pide que se reflexione sobre lo sucedido porque considera que es un reflejo de lo que sucede en la sociedad española y ha hablado de "intolerancia, fanatismo y odio".

"Admito que se me critique a mi, pero no parto peras por nadie que critique a la Universidad", ha sentenciado el rector.