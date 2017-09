Pablos: 'No hay necesidad de consenso porque no hay ninguna fractura'

De mí nadie va a escuchar una sola palabra de descrédito". "No voy a tener frente a mí a ningún enemigo, sino a un compañero que se va a presentar y que puede plantear lo que considere". "Hemos sido respetuosos con las discrepancias internas, pero anteponiendo los intereses colectivos". Fueron las declaraciones de Fernando Pablos este sábado para reforzar la idea de que, aunque a las primarias a la Secretaría General de Salamanca se presente más de un candidato, "no hay necesidad de consenso porque no hay ninguna fractura". "A nadie se le va a preguntar a quien votó en cada momento", añadió.

El actual secretario provincial insistió en que su presentación a la reelección no es ninguna "revancha" contra la victoria de los "sanchistas" en las primarias nacionales de la pasada primavera. En esa línea, señaló que el día que se votó y salió elegido Pedro Sánchez, éste se convirtió en líder de todos los socialistas. Hasta tal punto defendió esta idea, que al preguntarle si defenderá la idea de España como "Nación de naciones" a la que hace unos meses se mostró contrario, respondió que es conocida su posición antes de que se fijase la postura federal, pero una vez fijada es la de todos.

Aunque reconoció que, tras nueve años como líder de la formación, ha sufrido un desgaste por las decisiones adoptadas a lo largo de este tiempo y ha cometido errores, Pablos explicó que su decisión de optar a la reelección persigue consolidar el trabajo realizado durante su dirección en "un momento trascendental para el partido y para el país" por el desafío independentista. "Lo que hemos hecho estos años merece la pena mantenerse y hay un buen número de compañeros que consideran que ese mantenimiento pasa porque la cabeza visible siga siendo la misma en un último mandato", aseguró apuntando que si dijese que la llegada de otro secretario sería una "involución" supondría comenzar el proceso de primarias desprestigiando a compañeros.