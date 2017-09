Rosa María Baños: "Los móviles son como los asesores de nuestra salud"

La catedrática de la Universidad de Valencia inauguró el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia. Su ponencia iba dirigida a profesores y alumnos de Psicología, Informática y Comunicación.

¿Qué tiene de especial la Psicología con el apellido ´de la salud´?

Es una parte de la Psicología que se encarga de aquellos aspectos comportamentales que tienen que ver con la salud, y que son muchos. No es solo la salud física, sino que para la salud física los aspectos psicológicos son muy importantes. Podríamos decir que la Psicología de la salud se encarga de la salud, en general, y la Psicología Clínica se encarga de la salud mental.

Usted considera que la tecnología es una gran ayuda para este campo de la Psicología.

Sí, yo hablo de las ventajas potenciales de la tecnología. Cosas que no son ciencia-ficción, sino que ya ocurren o van a ocurrir pronto. Una manera en la que nos ayudan es porque te permiten llegar a más personas de la manera más eficaz posible. Actualmente tenemos intervenciones para muchos problemas médicos y psicológicos y, sin embargo, las cifras de la OMS dicen que en los países occidentales casi el 60% de las personas con problemas psicológicos no reciben tratamiento o no reciben el adecuado. Nos basamos en el modelo de que las personas con problemas deben encargarse de identificar su problema y acudir a un servicio de salud, pero la realidad es que muchas veces no saben identificar el problema, medir la gravedad o no saben dónde tienen que ir. Ahora, la tecnología nos ayuda en muchos niveles.

¿Por ejemplo?

Los sensores del teléfonos recogen información de temperatura, movimiento, tensión, actividad física, calidad del sueño... Coge toda esa información útil para identificar los problemas y también nos puede ayudar respecto a cómo solucionar el problema. Internet no solo sirve para encontrar información relacionada con la salud. También nos ofrece tratamientos que no tienen por qué ser totalmente cara a cara, o presenciales. Nos ayudan a ser más proactivos: ser gestores más activos de nuestra propia salud. Los teléfonos móviles son como asesores de salud. Son sistemas que están pendientes de mí y, además, de manera muy personalizada. Lo completamos también con la realidad virtual para tener a nuestra disposición escenarios en los que poder entrenar o planificar determinadas situaciones.

Pero la tendencia de buscar información en internet para autodiagnosticarse en función de unos síntomas también es una desventaja.

Lógicamente, tienen su mal uso. Existe información que no sabemos manejar o que, incluso, no es adecuada para mi nivel de conocimiento. Existen apps móviles que se ofrecen como solucionadores de problemas para el sueño, o la tensión, por ejemplo, y ni siquiera están testadas.