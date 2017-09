Batalla municipal para lograr taxis de 'primera': tener la ESO y superar un examen para obtener el permiso

El Ayuntamiento de Salamanca ya tiene listo el borrador de la nueva ordenanza que regulará el sector del taxi. Actualiza la anterior normativa que data del 31 de enero de 1986 e introduce aspectos novedosos, algunos muy demandados por el colectivo de Salamanca, como la obligación de superar un examen teórico en el que el futuro taxista deberá acreditar que conoce la normativa, el sistema tarifario y, lo que es más importante para los profesionales, que domina los itinerarios de la ciudad, el callejero, los emplazamientos de centros oficiales y servicios públicos, los monumentos, establecimientos hoteleros y terminales de transportes.

"El permiso ya existe, pero no hace falta superar ninguna prueba, algo que para nosotros es fundamental. Queríamos que el Ayuntamiento se implicase y exigiera unos conocimientos mínimos. No puede ser que primero te den el título y luego aprendas sobre la marcha", lamenta el presidente del la Asociación de Empresarios Salmantinos de Autotaxi, Manuel Francisco Egido.

Aclara que su asociación ya formaba a los socios y a sus trabajadores, "pero ahora no es obligatorio y se puede conducir sin superar el examen, solo presentado una foto y documentación", explica Egido. Si el borrador sigue adelante, ahora será la Policía Local la responsable de realizar las pruebas, además de comprobar que el solicitante tiene el título ESO "o equivalente", más de 18 años, no padecer enfermedades infecto-contagiosas y, por supuesto, no encontrarse de forma irregular en el país.

Además, la Policía Local vigilará que los coches estén limpios y en buenas condiciones, y realizará inspecciones anuales.