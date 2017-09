El Ayuntamiento reparará el 'edificio de las tres culturas' de forma subsidiaria

El Ayuntamiento podrá poner en marcha desde este miércoles su proyecto para reparar y salvar de la ruina el centenario "edificio de las tres culturas" de la Rúa Mayor, 17. Este martes finalizó el plazo de quince días para que el propietario del inmueble iniciara las obras de restauración. Dado que estos trabajos no han comenzado, el Consistorio salmantino ya podrá iniciar los trámites de contratación de los trabajos de forma subsidiaria. Es decir, los 105.000 euros en los que está valorada la ejecución del proyecto municipal tendrán que ser asumidos por el titular del inmueble.



Con este paso adelante se pone fin a cuatro años de trámites administrativos y litigios entre la sociedad propietaria del edificio y el Consistorio.

El pasado mes de mayo la comisión de Fomento del Ayuntamiento aprobó el proyecto para rehabilitar de forma subsidiaria el "edificio de las tres culturas". No fue hasta el 4 de agosto cuando el Consistorio dictó la orden de ejecución de las obras y dio un plazo de 15 días hábiles para que el titular del inmueble ejecutara la rehabilitación. El 28 de agosto el propietario recogió la notificación, por lo que este pasado martesfinalizó el plazo.



Curiosamente, el 14 de septiembre la sociedad que posee el edificio presentó un escrito comprometiéndose a iniciar las obras "en tiempo y forma". A pesar de esta declaración de intenciones, los trabajos no han comenzado "en tiempo", aunque el Ayuntamiento paralizaría los trámites si el propietario los iniciara de forma inminente.





