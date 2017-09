La representante salmantina de Miss España queda entre el "top 5" de traje tradicional

No hubo suerte, porque al final la ganadora de Miss World Spain (Miss España) fue la representante de Baleares, Eli Turián, pero la candidata salmantina logró quedar entre las cinco mejores en la fase de traje tradicional.

Así lo contó este domingo Cristina Escudero aún con la resaca de la gala que se celebró en Girona. "No hubo suerte, pero lo he pasado muy bien, he conocido a compañeras estupendas y eso es lo que me llevo". Incidió en que aunque cayó en la ronda de traje de baño, "la experiencia ha sido muy intensa, nunca he estado en un certamen así y ha sido una de mis mejores vivencias".

Tras una semana en Gerona en la que ha participado en las duras pruebas físicas y se ha preparado para el certamen, Escudero reconoce que la ganadora era la favorita desde el principio. "Es muy completa, ganó las pruebas físicas, es una chica muy fuerte. Además de muy guapa, tiene talento".