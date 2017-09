Juan Jesús Cruz: "Los avances en el cáncer son espectaculares, pero insuficientes"

"Hemos pasado de curaciones del 5% de los pacientes con cáncer a principios del siglo XX a casi el 60% en la actualidad. Avances espectaculares, pero insuficientes. Aún se mueren un 40% y la incidencia sigue siendo altísima: uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán un cáncer a lo largo de su vida; por tanto, queda un largo camino por recorrer", advirtió Juan Jesús Cruz después de recordar los hitos alcanzados en el tratamiento médico del cáncer, entre ellos la revolucionaria inmunoterapia.

"Los primeros resultados son espectaculares. Se han logrado supervivencias del 30% a los 5 años, manteniéndose la respuesta después de retirar los fármacos", explicó el catedrático y destacó la importante labor de todos los especialistas implicados en la lucha contra el cáncer. "Las aportaciones a los tratamientos médicos han sido enormes, pero no hemos estado solos, también han avanzado los tratamientos quirúrgicos y los tratamientos con radioterapia. Ciñéndome a mi especialidad, la Oncología Médica, creo que ha aportado algo muy importante al tratamiento del cáncer: ser capaz de tratar a la enfermedad sistémica".

Pero, Juan Jesús Cruz aprovechó la ocasión para ir más allá de las cifras. "Los avances de estos últimos años, a los que hemos sido pioneros de la Oncología Médica, nos dan miedo. Pero no por su magnitud o complicación, sino porque el oncólogo, con tantos datos, con tantos ensayos, con tantos tratamientos específicos, con tantas dianas moleculares y con tanto pensar en cómo evadir el sistema inmune, corre el riesgo de perder su gran objetivo, que es el enfermo con cáncer. Corre el riesgo, en definitiva, de preocuparse más por el cáncer que por el enfermo que lo sufre".

Por ello, concluyó su intervención con un consejo: "Por mucho conocimiento que generemos, por muy buenos medicamentos que logremos, si no nos ponemos en lugar del enfermo y no le tratamos como nos gustaría que nos trataran a nosotros, si no lo miramos como un ser humano que sufre... nunca trataremos bien al enfermo".