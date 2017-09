La Junta descarta modificar el decreto sobre pisos turísticos como recomienda Competencia

El recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el decreto sobre viviendas turísticas de la Junta de Castilla y León no ha inquietado a la Administración regional. Al menos así se desprende de la respuesta de la Consejería de Cultura y Turismo, que afirma que no va a derogar ninguno de los artículos que la CNMC considera que vulneran la libre competencia. Además, recuerda que la regulación, aprobada el pasado mes de febrero, no implica tantas restricciones para el sector, ya que desde su entrada en vigor se han registrado 239 alojamientos en la Comunidad, 86 de ellos en Salamanca.

La CNMC ha impuesto el recurso porque considera que 12 artículos o apartados del Decreto 3/2017 entorpecen la competencia. En concreto, solicita al tribunal que derogue la inclusión de precios en guías o sistemas informáticos, las posibles recomendaciones de precios de la Administración, el catálogo exhaustivo de requisitos técnicos y servicios mínimos, contar con un distintivo en el inmueble, la asistencia telefónica de 24 horas o la prohibición de cesión de habitaciones. Según el organismo público, estas especificaciones disminuyen las posibilidades de desarrollo de la actividad turística y ponen obstáculos a la economía.

La Consejería de Cultura y Turismo, pese a que el conflicto ha entrado en el terreno judicial, se mantiene firme en que el decreto regula el uso de las viviendas turísticas sin imponer requisitos que impidan al sector desarrollarse.