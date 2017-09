Sacyl no estima prioritario mantener el Virgen de la Vega con el nuevo Hospital

Que el Hospital Virgen de la Vega siga en pie dependerá de que Sacyl le encuentre algún tipo de uso una vez que se haya completado el traslado al nuevo Hospital, aunque desde la Consejería de Sanidad se deja entrever que no está en los planes.

El vetusto edificio del Virgen Vega es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que está pendiente de que Sacyl lo devuelva o lo mantenga. La Consejería todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto, aunque sí se inclina más por la opción de devolverlo y que sea la Seguridad Social haga lo que crea más oportuno. El consejero, Antonio María Sáez, destaca que el futuro recinto tendrá suficiente tamaño como para no necesitar de edificios anexos: "Nosotros creemos que el nuevo Hospital está suficientemente dimensionado. Cuando se haga el traslado y tengamos claro si no nos hace falta se le comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social, pero no creo que ellos tengan ya decidido qué harían con ese edificio, porque hasta que no les comuniquemos algo ni siquiera se lo plantean".

En los planes del futuro recinto hospitalario sí está incluido el edificio Materno-Infantil. La gerente del Hospital, Cristina Granados, lo confirmaba semanas atrás: "El antiguo edificio de Maternidad se emplea ahora para consultas y la idea es convertirlo en un edificio con usos de administrativo, docencia, investigación y gestión. Sí lo vamos a seguir utilizando", explicaba.