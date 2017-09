La Fiscalía de Salamanca registra el menor número de casos de tráfico de drogas desde 2012

La Fiscalía de Salamanca registró en 2016 el menor número de casos relacionados con el tráfico de drogas de los últimos cinco años con 84 procesos. Esta cifra supone una caída del 31,15% respecto a los 122 registrados en 2015, según los datos aportados en la memoria de la Fiscalía General del Estado. La tendencia ascendente de delitos de este ámbito tuvo su cénit en 2014 cuando se registraron 139 delitos relacionados con este área de la investigación.

La dinámica es la misma que la seguida a nivel nacional que, frente a una estabilidad en los años 2012 a 2014, en 2015 y 2016 hubo una importante reducción del 9,35% hasta llegar a los 16.792 casos de tráfico de drogas. La Fiscalía destaca que en los procesos no se incluye el blanqueo por capitales porque en la estadística nacional resulta imposible determinar el delito precedente, y, por tanto, no es posible comprobar cuáles procedente del tráfico de drogas y cuáles no.

El Plan de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar en Salamanca contra el consumo de drogas entre los jóvenes y el menudeo en zonas de ocio y esparcimiento se saldó con diez detenidos y 343 infracciones por tenencia de drogas en la capital y la provincia durante el primer trimestre del año. Este operativo, que se mantiene todo el año, consiste en la mayor presencia policial de agentes uniformados y de paisano.