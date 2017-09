La Junta cambia el sorteo de apellidos por números para entrar en los colegios el curso que viene

El próximo curso escolar 2018/19 no habrá sorteo de las letras de los apellidos en casos de empate para entrar en los colegios. La Junta ha cambiado este sistema por otro sorteo aleatorio, en este caso con números. Así, en el sorteo único para toda Castilla y León se sacará un número al azar y a partir de ese número, correspondiente al número de la matrícula, se dirimirá el empate. Es una de las novedades que anunció este miércoles el delegado de la Junta, Bienvenido Mena, en la presentación de las líneas básicas del curso que comienza este lunes día 11 para Infantil y Primaria.

Este curso comienza a funcionar el nuevo colegio de Villares de la Reina, en el que la Junta ha invertido 2.097.739 euros. Además, en este momento se ejecuta la ampliación del CRA de Castellanos de Moriscos que costará 586.386 euros y se iniciarán las obras de mejora del centro integrado de FP Rodríguez Fabrés, con una inversión de 1,1 millones.

El alumnado de la provincia de Salamanca, con datos provisionales puesto que no se ha completado el proceso de matriculación, ha alcanzado la cifra de 48.413 alumnos en las distintas etapas educativas, son 136 más que el curso anterior, y el porcentaje en públicos (66%) y concertados (33%) se mantiene.

Mena destacó además la reducción del absentismo que ha pasado del 0,42% al 0,40% el curso pasado.