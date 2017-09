Ciudadanos lleva a la Fiscalía el pliego del concurso de la guardería de Villares que ha quedado desierto

El secretario de Organización de Ciudadanos, Alejandro González Bueno, y el portavoz de la formación naranja en la Diputación, Manuel Hernández, han presentado este miércoles en la Fiscalía un escrito en el que ponen en conocimiento del Ministerio Público "las posibles anomalías en la adjudicación de la guardería de Villares de la Reina, a la que se ha presentado una UTE en la que se encuentra la empresa Mis Pollitos, que hasta ahora había realizado esta misma gestión en el centro infantil. Para los líderes provinciales de Ciudadanos llama la atención "que la UTE se haya formado en cinco días" y que el Grupo Popular en el Consistorio de la localidad armuñesa no haya incluido en el pliego de condiciones algunas de las ideas expuestas por C´S en ese mismo ayuntamientos "que buscaban que pudieran optar a la gestión más empresas". La adjudicación del centro ha quedado desierta y próximamente el ayuntamiento sacará un nuevo proceso de licitación.

Para González Bueno estos datos se ponen en conocimiento de la Fiscalía "en un momento en el que el PP de Madrid ha implicado al alcalde de Salamanca en el caso Lezo". De hecho, Ciudadanos pedirá que el regidor de Villares "por su vinculación con el alcalde de Salamanca" acuda a una de las siguientes convocatorias de la comisión de investigación que se está desarrollando en el Ayuntamiento de Salamanca.

A preguntas de los periodistas, González Bueno ha manifestado que el partido "no va a denunciar en el juzgado porque él no es juez" y que tan solo lo pone en conocimiento de la Fiscalía "por si pudiera haber ilegalidad o no".

Ciudadanos tambi9én ha reiterado ante los medios de comunicación que el recinto ferial en el que hoy se abre Salamaq carece de licencia de apertura porque la Diputación de Salamanca "ni siquiera la ha pedido", y ha señalado que el Ayuntamiento de la capital debería tomar cartas en el asunto.