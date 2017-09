Sacyl no ve con buenos ojos el plan de la sanidad privada para acabar con las listas de espera

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, recela del plan de choque ideado por el sector de la sanidad privada para acabar con las listas de espera quirúrgica del país antes de fin de año.

El instituto que aglutina a la sanidad privada ha presentado al Ministerio un plan estratégico que, en apenas tres meses, acabaría con toda la lista de espera del país (más de 600.000 personas) por un montante de 1.500 millones de euros.

Cada comunidad autónoma -dado que tienen transferidas las competencias sanitarias- tendría capacidad para decidir si le interesa o no. En el caso de Castilla y León el IDIS ha calculado que el ´problema´ de la lista de espera se solucionaría con 68 millones de euros, pero precisamente en la definición de ´problema´ es donde disiente Sacyl.

A Antonio María Sáez la idea no le fascina por varios motivos. "Lo que sugieren desde la sanidad privada es un plan de choque que podría solucionar un problema concreto como es la lista de espera, pero no soluciona la raíz", opina. Por otra parte, el consejero entiende que las cifras de lista de espera de Castilla y León "aunque son importantes, no son tan preocupantes como en otras comunidades del país". Cataluña, por ejemplo, tiene a casi 170.000 enfermos aguardando para pasar por un quirófano.